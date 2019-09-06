Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной

Сегодня стало известно, что экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США во время учебного полета случайно выпустил ракету. Снаряд упал в пустыне примерно в 100 километрах от города Тусон (штат Аризона).

Сотрудники базы ВВС США Дэвис-Монтан уточнили, что происшествие случилось накануне. Самолет, который приписан к 354-й эскадрилье, неумышленно выпустил ракету М-156. Снаряд врезался в песок в пустынной местности, которая не предназначена для сброса боеприпасов, сообщает телекомпания CNN.

Данных о пострадавших или нанесенном ущербе к настоящему моменту не поступало. Проводится расследование случившегося.