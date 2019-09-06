Зеленский освободил от должности троих своих советников

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу освободил от должности внештатных советников Владимира Бородянского, Михаила Федорова и Андрея Загороднюка, которые вошли в новый состав кабмина.

Согласно последней информации, украинский лидер освободил Бородянского, Федорова и Загороднюка от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата) тремя указами, передает РИА "Новости"

Напомним, 29 августа Верховная рада утвердила новый состав кабинета министров. Вице-премьером по вопросам цифровой трансформации был назначен депутат от партии "Слуга народа" Михаил Федоров, Бородянский стал главой министерства молодежи, культуры и спорта, а Загороднюк – главой Минобороны.