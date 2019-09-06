Косачев: встреча с американским сенатором Ли превзошла все ожидания

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев признался, что прошедшая сегодня в верхней палате российского парламента встреча с сенатором США Майклом Ли превзошла его ожидания.

Косачев уточнил, что беседа с Ли была откровенной и проходила в доброжелательном ключе. Со стороны сенатора не было попыток менторства или нравоучительства, которые Россия иногда слышит в разговорах американских коллег. Глава комитета Совета Федерации по международным делам уточнил, что все присутствовавшие на встрече внимательно выслушали друг друга, передает сегодня вечером ТАСС.

Константин Косачев добавил, что они с Майклом Ли договорились о поддержании личных контактов.