Американка потратила полмиллиона и изуродовала себя, желая стать похожей на Ким Кардашьян

Жительница Соединенных Штатов Америки потратила более полумиллиона долларов на пластические операции и изуродовала себя, желая стать похожей на популярную модель и светскую львицу Ким Кардашьян.

27-летняя Дженнифер Памплона перенесла 20 процедур и пластических операций, в частности, она восемь раз увеличивала ягодицы и бедра, удалила восемь ребер, вставила имплантаты в грудь, несколько раз сделала ринопластику и липосакцию, пошла на подтяжку лица, применение филлеров и установку виниров.

Как сообщает издание Daily Mail , последний визит к косметологу закончился для жительницы Лос-Анжелеса крайне неудачно. Памплона решила увеличить губы, но после процедуры у нее началась сильнейшая аллергия. Молодая женщина, смотря на себя в зеркало, понимала, что ее внешность изуродована. После удаления филлеров ее рот остался растянутым и сморщенным.

Дженнифер утверждает, что больше никогда не будет прибегать к помощи пластических хирургов.