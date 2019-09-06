В 2019 году ООН потеряла 72 сотрудника

В этом году Организация Объединенных Наций потеряла 72 сотрудника. Соответствующую информацию в пятницу, 6 сентября, предоставил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерреш.

Ранее сегодня в ООН состоялась церемония чествования гражданского, полицейского и военного персонала организации. Гутерреш в рамках церемонии возложения венков подчеркнул, что в текущем году организация потеряла 25 гражданских сотрудников, 43 миротворца и 4 сотрудников полиции.