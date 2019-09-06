СМИ: герцогиня Меган сильно обидела Елизавету II

Герцогиня Сассекская Меган и ее супруг принц Гарри сильно обидели королеву Великобритании Елизавете II . Соответствующую информацию на днях предоставил сотрудник одного из британских изданий.



Согласно последним данным, герцог и герцогиня отвергли приглашение Елизаветы II проведать ее в шотландском имении Балморал. Как сообщает The Sun, супруги объяснили свой отказ тем, что их сын Арчи еще слишком маленький для такого путешествия. Многие сочли это оправдание неубедительным, поскольку минувшим летом Меган и Гарри летали с ребенком на Ибицу и в Ниццу. Журналист утверждает, что королева страшно обиделась, услышав отказ внука и его жены приехать к ней в гости.

Недоброжелатели считают, что герцог и герцогиня Сассекские решили не ехать из-за недавнего скандала. Супругов обвинили в том, что они пользуются частным самолетом, хотя публично выступают за защиту окружающей среды. Некоторые уверяют, что Меган и Гарри не хотели вызывать новую волну критики, но и лететь обычным рейсом не собирались.