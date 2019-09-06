Киевский оппозиционный политик назвал настоящих хозяев Украины

Настоящими хозяевами Украины являются Соединенные Штаты. Такую точку зрения в разговоре с российскими журналистами высказал Виктор Медведчук, депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Парламентарий, ставший собеседником «Известий», отметил, что с 2014 года на Украине введено внешнее управление из-за океана. В настоящее время «оно продолжается и интенсивно развивается», заявил Медведчук.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Украине предсказали скорое снятие западных экономических санкций с Российской Федерации. По данному вопросу высказался киевский журналист Дмитрий Гордон.