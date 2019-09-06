Борис Джонсон верит в лох-несское чудовище, несмотря на отсутствие доказательств

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон верит в существование лох-несского чудовища даже после публикации результатов исследования новозеландских ученых, которые свидетельствуют об обратном.

Об этом Борис Джонсон заявил в пятницу, 6 сентября, в Шотландии, на территории которой находится знаменитое озеро Лох-Несс.

Ранее стало известно, что специалистам не удалось найти в водоеме следы чудовища. Ученые предположили, что очевидцы принимали за это существо очень большого угря.

Джонсон, как сообщает Press Association, не считает высокую концентрацию ДНК угря в воде озера убедительным доказательством того, что Несси не существует. Премьер признался, что в детстве верил в существование чудовища и часть его до сих пор хочет в это верить.