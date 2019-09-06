Зеленский отклонил петицию о легализации оружия на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отклонил петицию с требованием легализовать в стране оружие. Ранее данное коллективное обращение набрало необходимое количество голосов для рассмотрения.

В ответе украинского лидера подчеркивается, что легализация оборота оружия на Украине представляется преждевременной, вследствие чего не может быть поддержана.