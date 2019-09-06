Украинский журналист назвал две причины скорого снятия западных санкций с России

Экономические санкции, наложенные Западом в отношении России в связи с событиями на Украине, скоро будут отменены. С таким прогнозом выступил киевский журналист Дмитрий Гордон.

Как отметил представитель СМИ, мировое сообщество устало от противостояния между Украиной и Россией. Запад вводит невыгодные ему антироссийские санкции, в то время как чиновники в Киеве разворовывают поступающую из-за рубежа помощь, заявил Гордон.

Вторая причина скорой отмены рестриктивных мер – зависимость западных стран от российских углеводородов, процитировал журналиста портал sharknews.ru.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский депутат Юрий Сиротюк придумал способ «запугать» Москву.