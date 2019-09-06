Белоруссия рассматривает возможность поставки нефти через Польшу и Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в настоящий момент рассматривает возможность поставки нефти через Польшу и Прибалтику с помощью двух ниток магистрального нефтепровода "Дружба".

Речь идет о нитках, по которым сейчас проводится транзит нефти из России в страны Европы. Лукашенко подчеркнул что Белоруссия активно прорабатывает северный маршрут поставок, о чем он прямо сказал российским властям, передает РИА "Новости"

Политик убежден, что подобные изменения не будут выгодны Москве. Лукашенко призвал РФ "договариваться по-человечески и делать, как лучше". Он подчеркнул, что таковы его требования.