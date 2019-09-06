Пентагон: каждый четвертый служащий ВМС США страдает ожирением

Пентагон провел исследование и выяснил, что в настоящий момент каждый четвертый служащий Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки страдает от ожирения, что существенно снижает боеготовность ВМС.

В докладе американского Минобороны отметили, что некоторые солдаты ВМС из-за лишнего веса с трудом выполняют физическую работу и имеют серьезные проблемы со здоровьем, в частности, страдают от рака, ишемической болезни сердца, инсультов, диабета и гипертонии.