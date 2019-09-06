Эксперт объяснил невозможность полного отвоевания Донбасса силами ДНР и ЛНР

Народная милиция самопровозглашенных ДНР и ЛНР не может отвоевать у Украины всю территорию Донбасса. Такое мнение озвучил ополченец и военный корреспондент Геннадий Дубовой.

Как отметил Дубовой, в 2014 году, в период активных боевых действий на востоке Украины, количество способных принимать в них участие ополченцев не превышало четырех тысяч человек. С такими ресурсами подразделения ДНР не могли продвигаться вперед, в частности, взять Мариуполь, полагает журналист.

Из слов Геннадия Дубового следует, что за пять лет конфликта ситуация кардинальным образом не изменилась. У республик Донбасса нет сил для активных наступательных действий, процитировал военкора один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Юрий Кот назвал причину нежелания президента Владимира Зеленского заканчивать вооруженное противостояние в Донбассе.