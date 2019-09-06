Журналист раскрыл причину нежелания Зеленского заканчивать конфликт в Донбассе

Президент Владимир Зеленский не хочет завершать вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил украинский журналист Юрий Кот.

Кот, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», отметил, что украинцы проголосовали за Зеленского на выборах президента в надежде на прекращение войны, однако «мира он не дает». По словам журналиста, глава государства боится, что в случае урегулирования конфликта избиратели «уйдут от него к партии мира» - «Оппозиционной платформе».

Ранее в пятницу сообщалось, что Алексей Журавко, бывший депутат украинского парламента, опубликовал документы о катастрофическом состоянии армии страны.