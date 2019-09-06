Президент Латвии: Я не называю этот монумент Памятником победы, а называю его памятником оккупантам

И вновь в Латвии подняли вопрос о Памятнике Освободителям от фашизма. Свое мнение высказал президент Латвии Эгил Левитс. Глава государства не считает уместным посещение Памятника Освободителям ни 9 мая, ни 8 мая, когда в Латвии официально отмечается День разгрома нацизма.

«Мы отмечаем окончание Второй мировой войны 8 мая, и в соответствии с этим в Латвии проходят памятные мероприятия. Я думаю, что Памятник победы – неправильное место, куда можно приходить. К тому же я не называю его Памятником победы, я называю его памятником оккупантам. Есть другие места, где можно отмечать 8 мая – на Братском кладбище», - сказал президент Латвии.

Ранее, говоря о Памятнике Освободителям, президент заявил, что его не стоит сносить, однако рядом с ним стоит возвести другой монумент – в честь борцов с советской оккупацией.