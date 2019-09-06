Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ
6 сентября 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш.
Эксперт, ставший собеседником портала Popular Mechanics, отметил, что конец света может произойти из-за:
1. глобального потепления;
2. восстания искусственного интеллекта;
3. глобальной пандемии;
4. распространения болезней через пищевые продукты;
5. падения астероида на Землю;
6. извержения вулкана;
7. войны с инопланетянами.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Соединенных Штатах озвучили предполагаемый сценарий начала ядерного конфликта с Россией. По этому вопросу высказался Роберт Уорк, бывший замглавы Пентагона.