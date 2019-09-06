Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш.

Эксперт, ставший собеседником портала Popular Mechanics, отметил, что конец света может произойти из-за:

1. глобального потепления;

2. восстания искусственного интеллекта;

3. глобальной пандемии;

4. распространения болезней через пищевые продукты;

5. падения астероида на Землю;

6. извержения вулкана;

7. войны с инопланетянами.

Ранее в пятницу сообщалось, что в Соединенных Штатах озвучили предполагаемый сценарий начала ядерного конфликта с Россией. По этому вопросу высказался Роберт Уорк, бывший замглавы Пентагона.