Жители Казахстана протестуют против китайской экспансии

Население крупных городов Казахстана вышло на акции против нарастания экспансии Китая. Митинги проходят как раз в тот момент, когда президент страны находится с официальным визитом в Пекине.



Государства уже подписали соглашение, по которому Китай собирается вложить значительные финансовые средства в развитие промышленных предприятий Казахстана. В частности, планируется построить порядка 55 новых промышленных и сельскохозяйственных объектов. Некоторые проекты уже реализованы, а ряд из них находятся на стадии строительства. В этом году будет запущено в работу ещё пять объектов. Помимо этого китайцы намерены построить несколько электростанций, гидроэлектростанцию, крупный мясокомбинат. По всем остальным проектам, которые планируется реализовать, идёт активное обсуждение и подготовка документации. Анализ реализации проектов проходил уже на уровне премьер-министра Казахстана и комитета ЦК КПК. Соглашение было подписано четыре года назад. После встречи лидеров стран будут расставлены все точки в общем деле. Когда будут созданы все предприятия, в Казахстане появится около 20 тысяч новых рабочих мест. Однако такая картина серьёзно настораживает жителей страны, которые опасаются китайской экспансии.



