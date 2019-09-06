Латвийский публицист: Вайкуле «обидела» латышей

Латышский язык – гордость и святыня Латвии. Все, что связано с государственным языком воспринимается в Латвии очень остро. Очередное доказательство тому – праздник района Каугури в Юрмале, где выступили российские артисты.

Латвийский публицист Элита Вейдемане известна в Латвии не только своей откровенностью о «личных взаимоотношениях» с популярными политиками, но и как ярый борец за государственный язык. Досталось и латвийской певице Лайме Вайкуле от г-жи Вейдемане по первое число! За что? За то, что артистка говорила со зрителями на русском языке. И все это происходило на территории Латвии. А дело обстояло так.

Последний день лета пришелся на праздник небольшого района Каугури в Юрмале. Много солнца, балтийское море и музыка. Концерт удался на славу! Но не для г-жи Вейдемане.

«Мой огромный интерес и поддержку получила приехавшая в Юрмалу российская рок-звезда Диана Арбенена, которая выступила на празднике в Каугури. Я не музыкальный критик, но могу отличить качественную музыку от некачественной. И в этих случаях мне все равно, на каком языке талантливые люди поют. Они создают искусство, которое понятно и без языка. Но в то же время – они глубоко национальны, и это самое важное в настоящем искусстве. Мне неизвестны политические взгляды Арбениной, но она прекрасно понимала, куда приехала. Она не пыталась кокетничать с местными русскоязычными, которых в Каугури 60% от всех жителей этого района. В свою очередь, вторая гостья концерта, наша соотечественница Лайма Вайкуле, очевидно, не поняла, куда попала. До этого я думала, что и Каугури – часть Латвии. Думала, что Юрмала находится в Латвии. На праздничную сцену вышла латвийская дива и на чисто русском языке заговорила: «Добрый вечер, дорогие друзья!» Я подумала, что сейчас последует перевод на латышский, но… Увы. Лайма продолжала говорить на русском языке во время своего выступления. Сказал ли кто-то Лайме, куда она приехала? Я понимаю, долго прожив в России, можно забыть, где ты родился. Быть может, организаторы концерта могли бы напомнить Лайме, что она приехала в Латвию. Многие из латышей, от обиды за такое отношение, уходили с концерта.

Самое важное: тут Латвия, и латышский язык – государственный! Его нужно просто уважать! Просто уважать. Скажите это Лайме!»