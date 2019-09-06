Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах интернет-СМИ.

Как отметил Журавко, из выложенных им материалов следует, что в Вооруженных силах Украины процветают пьянство и дедовщина. Также военные употребляют запрещенные вещества и грабят гражданское население.

В беседе с корреспондентом издания ФАН экс-парламентарий констатировал, что армии у Украины «практически нет». По словам Алексея Журавко, в настоящий момент у страны остаются «аморфно оформленные подразделения по видам и родам войск, но в своей сердцевине это уже нездоровая гниль».

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский назвал единственную возможность завершить конфликт в Донбассе.