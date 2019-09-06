Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии

Возможное приобретение Соединенными Штатами Гренландии у Дании будет иметь опасные последствия для Российской Федерации. Такой прогноз опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Автор канала «Крым про Мир» в «Яндекс. Дзен» пишет, что, завладев Гренландией, США получат доступ к огромному участку самой богатой природными ресурсами области мира – Арктики. У России, таким образом, появится серьезный конкурент в данном регионе.

Также американцы смогут строить на острове базы и прочие военные объекты в неограниченном количестве, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что в Штатах озвучили возможный сценарий начала ядерного конфликта с РФ.