Предсказаны опасные для России последствия вероятной покупки США Гренландии
6 сентября 2019, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Возможное приобретение Соединенными Штатами Гренландии у Дании будет иметь опасные последствия для Российской Федерации. Такой прогноз опубликовали некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Автор канала «Крым про Мир» в «Яндекс. Дзен» пишет, что, завладев Гренландией, США получат доступ к огромному участку самой богатой природными ресурсами области мира – Арктики. У России, таким образом, появится серьезный конкурент в данном регионе.
Также американцы смогут строить на острове базы и прочие военные объекты в неограниченном количестве, говорится в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что в Штатах озвучили возможный сценарий начала ядерного конфликта с РФ.