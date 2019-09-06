Возможный сценарий начала ядерной войны России и США огласил экс-замглавы Пентагона

Роберт Уорк, бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов, озвучил вероятный сценарий начала ядерной войны с Российской Федерацией. Соответствующее заявление Уорк сделал в разговоре с журналистами.

Экс-замглавы Пентагона, ставший собеседником издания Breaking Defense, допустил, что конфликт возникнет из-за системы «Периметр», имеющейся на вооружении Москвы. Уорк полагает, что данная система может принять сейсмические колебания при сильном землетрясении за ядерную атаку и самостоятельно принять решение об «ответном» ударе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в блогосфере определили козырь армии России в случае войны с США.