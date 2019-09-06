Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Африканскому политику было 95 лет. Родственники Мугабе подтвердили сообщения СМИ о его кончине и уточнили, что он умер после болезни.

Роберт Мугабе руководил африканской страной с 1980 года до ноября 2017 года. За день до его отставки парламент запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить его, так как Мугабе отказывался уходить от власти добровольно.

Мугабе возглавлял в стране партизанское движение «Африканский национальный союз Зимбабве».

Многие африканцы в то время считали Мугабе героем. Он был избран премьер-министром Зимбабве в результате победы на выборах в 1980 году. Одной из причин этого успеха стали его призывы к примирению коренных жителей с белым меньшинством. В 1987 году политик пересел в президентское кресло. Мугабе объединил ряд политических сил в партию «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт», которую и возглавил.

Мугабе за время своего правления получил репутацию диктатора: он изымал земли у белых фермеров, при нем притеснялись оппоненты власти, выборы, по словам международных наблюдателей, проходили с махинациями.