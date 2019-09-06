Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

По словам Погребинского, украинскому руководству придется искать возможность прямого диалога с республиками Донбасса и Россией. Другого способа завершить продолжающийся шестой год конфликт не существует, привел точку зрения эксперта интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что в зоне конфликта в Донбассе снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил бойца одного из украинских националистических подразделений.