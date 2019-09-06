Под Мариуполем снайпер самопровозглашенной ДНР уничтожил бойца «Азова»

Украинский полк «Азов» (экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации) сообщил о новых потерях в зоне конфликта в Донбассе. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал topwar.ru, полк проинформировал, что под Мариуполем погиб представитель формирования Эдуард Шахов. Из опубликованных данных следует, что 26-летнего уроженца Херсонской области ликвидировал снайпер самопровозглашенной ДНР.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, который приближался к сотрудникам ОБСЕ.