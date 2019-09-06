Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета, представляющий националистические силы, придумал способ «запугать» Российскую Федерацию. Политик процитирован в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как констатировал Сиротюк, у Украины нет ядерного потенциала, а обычные ракеты, имеющиеся в распоряжении армии страны, обладают слишком малой дальностью полета. В связи с этим депутат призвал оснастить боеголовкой космическую ракету, которая точно достанет до Москвы, пишет издание ФАН.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты предсказали новый Майдан на Украине, от которого она не оправится.