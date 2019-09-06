В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык
6 сентября 2019, 08:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Латвии журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она говорила и пела в основном на русском языке. По мнению латышкой журналистки, артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов" и вела себя по-свински, позволив говорить на русском языке, который понимает большая часть жителей города.
Элита Вейдемане рассказала, что многие латыши обиделись на Вайкуле и ушли с ее концерта, - сообщает газета Neatkarīga.
По признанию журналистки она никогда не выступала против иностранных языков и считает владение ими большим преимуществом, - сообщает РИА Новости.
"Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский. Это вопрос уважения", – высказала Элита Вейдемане свое мнение.