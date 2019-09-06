Американский сенатор возмущен, как Трамп тратит деньги

Сенатор-демократ Чак Шумер возмущен, как президент США Дональд Трамп тратит деньги. По мнению американского сенатора, глава Белого дома «слабо» помогает Украине оружием, а из выделенных на «сдерживание России» денег взял 771 миллиондолларов и намерен направить их на строительство стены на границе с Мексикой, - сообщает kp.ru.

Чак Шумер так и завил, что деньги украдены. В заявлении американского политика говорится: «В дополнение к средствам, украденным из экономики штатов и местной экономики по всей стране, президент Трамп забирает 771 миллион долларов из Европейской оборонной инициативы. Эта программа, которую затребовали командующие нашими вооруженными силами, спланирована таким образом, чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе».

Сенатор подчеркнул, что Трамп «медленно продвигается» в вопросе о военной помощи Украине и якобы уже дважды помог президенту России Владимиру Путину «подрывать НАТО и трансатлантические отношения». По его мнению, президент США ставит своего российского коллегу «превыше безопасности американского народа и союзников».

Строительство стены на границе с Мексикой сенатор оценил как «политически мотивированный проект саморекламы президента», - передает РИА Новости.