Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

Представитель украинской разведки рассказал в интервью украинским СМИ, что Россия планирует «завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении», к 2020 году, - сообщает kp.ru. Скибицкий считает, что российские военные будут «отрабатывать» сценарий «вторжения» на Украину и «боевых действий» в ходе учений «Кавказ – 2020».

Экс-президент Украины Петр Порошенко постоянно запугивал украинцев «полномасштабным российским вторжением».

Россия всегда заявляет, что н не собирается ни на кого нападать.