Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". Аксенов призвал Зеленского заняться решением проблем простых украинцев.

По мнению Аксенова, он пока в том же образе находится и еще не понял, куда он попал.

Глава Крыма посоветовал Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.

Аксенов напомнил украинскому президенту, что у него есть квартира в Крыму. Он в эфире телеканала "Крым24" призвал Зеленского приехать и посмотреть, что происходит на полуострове.

"Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут – тем легче будет Украине и нам", - подчеркнул Аксенов.