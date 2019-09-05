Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США. Об этом сообщает портал Poweroutage.us.

К настоящему моменту их число удалось сократить до 76 тысяч случаев в Южной Каролине и 16 тысяч в Джорджии. В первую очередь перебои в подаче электричества затронули прибрежные районы штатов.

Центр урагана находится в сотне километров от Чарлстона. В этом городе началось наводнение. Пока "Дориан" идет над океаном на север параллельно американскому берегу, ожидаются новые разрушения.