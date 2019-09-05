Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

"Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана", - написал Биби в своей книге.

Автор отметил, что именно Путин был первым мировым лидером, который выразил соболезнования президенту в день трагедии, передаёт ТАСС.

Напомним, что члены террористической группировки "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета и с их помощью протаранили башни - близнецов в Нью-Йорке.