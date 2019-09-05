На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью норвежскому телеканалу NTD настоятель местного храма.

Священник Ивар Смедсред рассказал, что гробы со старого кладбища вскоре просто уплывут. Это может произойти в случае нового оползня. Как оказалось, власти давно хотят перенести захоронения в другое место.

По словам Смедсреда, в октябре 2016 года здесь уже произошел мощный оползень. Священник уверен, что следующий оползень может либо полностью завалить кладбище, либо могилы могут съехать в реку или на дорогу.

Виной всему - оттаивание вечной мерзлоты, к которому привело глобальное потепление. Шпицберген расположен примерно в 1000 км от Северного полюса. С 1970 года среднегодовая температура здесь поднялась на 4 градуса.