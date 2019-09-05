В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров.

Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

Ранее председателем правления порта был депутат от партии «Честь служить Риге», который работал вице-мэром при градоначальнике Ниле Ушакове. Андрис Америкс сложил с себя полномочия председателя правления Рижского свободного порта после избрания в Европарламент.

Изменится ли что-то в Рижском порту при г-не Бурове?

Мэр Риги дал комментарии по этому вопросу. Специально для «Аргументы Недели».

«Я не буду устанавливать новые порядки. В Рижском порту есть слаженная команда, и меня интересует только то, чтобы порт принес как можно большую финансовую и социальную прибыль городу, ее жителям, стране. Я не пришел что-то менять принципиально, а пришел и спросил: «Чем я могу помочь, чтобы порт работал успешнее?»