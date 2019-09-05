Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

После переезда экс-градоначальника в Брюссель, Мурис и Кузя «осиротели». Нил Валерьевич Ушаков решил, что в новой жизни «два друга» ему совсем некстати. Иного мнения придерживаются латвийцы: рижане обеспокоены судьбой котят.









Особенное волнение вызвало интервью с нынешним мэром Олегом Буровым, который сказал, что «неправильно, когда коты ходят по столу во время совещаний». Кстати, об этом первыми написали «Аргументы недели». Рижане «обвинили» во всех «кошачьих грехах» нового мэра. А людская молва разносится быстро и надолго.

Раз уж «Аргументы Недели» были «зачинщиками» разговоров о котах, то и дальше поинтересовались их судьбой.









Итак, Кузя и Мурис продолжают жить в Рижской думе, в кабинете второго вице-мэра Анны Владовой. Никто их из думы не выкинул. Они продолжают вести привычный образ жизни: едят, пьют, спят и ходят по столу во время совещаний. Они веселы и толсты. И покидать Рижскую думу не собираются. Об этом «Аргументам Недели» подтвердил мэр Риги Олег Буров и даже предоставил фото.