В Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России

В четверг, 5 сентября, в средства массовой информации появилась информация о том, что в Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Инцидент произошёл около 22.00 по местному времени.

Издание пишет, что военнослужащие подорвались на минах по пути к наблюдательному посту. Уточняется, что осколками были тяжело ранены два офицера, ещё трое скончались на месте. Группа из восьми человек направляясь в опорный пункт, не пересекала линию конфликта.

Погибшие военные относятся к спецназу.