На Украине в будущем произойдет новый Майдан. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал sharknews.ru, журналист из Соединенных Штатов Джонатан Брансон предсказал новый переворот в бывшей советской республике. Его участниками должны стать силы, недовольные курсом президента Владимира Зеленского.

Политический аналитик Александр Кочетков, в свою очередь, заявил, что еще один Майдан станет «последним инфарктом» для страны, от которого она не оправится, отмечается в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что российский аналитик Сергей Марков придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск.