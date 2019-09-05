Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
5 сентября 2019, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине в будущем произойдет новый Майдан. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет портал sharknews.ru, журналист из Соединенных Штатов Джонатан Брансон предсказал новый переворот в бывшей советской республике. Его участниками должны стать силы, недовольные курсом президента Владимира Зеленского.
Политический аналитик Александр Кочетков, в свою очередь, заявил, что еще один Майдан станет «последним инфарктом» для страны, от которого она не оправится, отмечается в процитированном материале.
Ранее сегодня сообщалось, что российский аналитик Сергей Марков придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск.