Для чего Трампу понадобилась Гренландия?

На Земле имеются места, которые требуют особой охраны. Это относится к озеру Байкал, Антарктиде, а также Гренландии. Количества льда на последней территории настолько много, что если его растопить, то уровень воды в мировом океане поднимется на несколько метров.



Если это произойдёт, то ряд соседних государств может оказаться под водой. Это относится к Исландии, Дании, другим европейским странам. Российская территория с северных районов тоже может быть затоплена.





На материке проживает всего около 50 тысяч человек. Из них 2 тысячи являются американскими военнослужащими в составе войск НАТО.



В последнее время в Гренландии происходят значительные природные изменения. От материкового льда откалываются большие части, создавая препятствия для судоходства. Положительная температура здесь держится небольшой период времени в году. Учёные выяснили, что под толстым слоем льда находятся водяные озёра. Они способствуют таянию ледника.



Учитывая стратегически важное значение Гренландии, американское руководство поставило на материк военную базу. Она очень удобна для запуска ракет в сторону России. Несмотря на то, что гренландское правительство отвергло продажу своего государства американцам, претензии Трампа на «ледяной остров» не уменьшились.



