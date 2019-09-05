Российский эксперт придумал способ выгнать американцев с Украины без ввода войск

Российская Федерация должна выгнать американцев с Украины. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал отечественный политический эксперт Сергей Марков.

Как уточнил аналитик, речь не идет о вводе в бывшую советскую республику войск РФ. Избавиться от американского присутствия на Украине можно путем «реализации вооруженного восстания» на всей территории страны, за исключением Галиции и Волыни, отметил Марков в интервью интернет-изданию ФАН.

Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, рассказал о скрытом государственном перевороте, который осуществляет украинский президент Владимир Зеленский.