Путин сравнил свой возраст с 94-летним премьер-министром Малайзии: "Я пока не дотягиваю"
5 сентября 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) выступал вместе с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Ведущий дискуссии журналист и телеведущий Сергей Брилев поинтересовался у 94-летнего Махатхира Мохамада каким он считает предельный срок пребывания в политике.
Малайзиский политик ответил, что в его стране он официально установлен на уровне 95 лет. В зале раздался смех.
После этого Брилев зазал вопрос российскому лидеру: "Владимир Владимирович?" "Я пока не дотягиваю", улыбаясь ответил президент России.
Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет.
Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом обсуждали перспективы развития двусторонних отношений, в частности вопросы сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.
Отдельно обсуждались актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие в рамках различных интеграционных объединений.