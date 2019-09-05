Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) выступал вместе с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Ведущий дискуссии журналист и телеведущий Сергей Брилев поинтересовался у 94-летнего Махатхира Мохамада каким он считает предельный срок пребывания в политике.

Малайзиский политик ответил, что в его стране он официально установлен на уровне 95 лет. В зале раздался смех.

После этого Брилев зазал вопрос российскому лидеру: "Владимир Владимирович?" "Я пока не дотягиваю", улыбаясь ответил президент России.

Владимиру Путину 7 октября исполняется 67 лет.

Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом обсуждали перспективы развития двусторонних отношений, в частности вопросы сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Отдельно обсуждались актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие в рамках различных интеграционных объединений.