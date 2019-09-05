Силовики ДНР сбили готовившийся взорвать сотрудников ОБСЕ украинский беспилотник

Бойцы ДНР сбили запущенный Вооруженными силами Украины дрон, готовившийся взорвать наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении, сделанном Народной милицией непризнанной республики.

В ведомстве проинформировали, что инцидент произошел накануне днем в селе Коминтерново. Во время работы международных наблюдателей в населенном пункте охранявшие их представители Народной милиции заметили приближающийся беспилотник с подвешенным к нему боеприпасом. Аппарат был уничтожен, никто не пострадал, пишет «Русская весна».

Ранее сегодня стало известно, что бойцы ДНР ликвидировали трех украинских диверсантов в ходе прорыва спецгруппы ВСУ.