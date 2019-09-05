Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого украинские СМИ называли "ценным свидетелем" по делу о крушении малайзийского самолета рейса МН17.

Освобождение Владимира Цемаха, который командовал силами ПВО в одной из бригад ДНР, называли одним из спорных моментов на переговорах России и Украины по обмену заключенными, - передает РБК.

Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября. "Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно", — огласил 5 сентября решение председательствующий по делу судья. Защита обжаловала это решение.

Цемах, который являлся командиром противовоздушной обороны (ПВО) Славянской бригады ДНР был задержан в конце июня и арестован в июле. Он командовал ПВО в городе Снежное, рядом с которым упал пассажирский самолет Boeing малайзийских авиалиний, выплнявших рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.