Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила некоторое время назад пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

В заявлении говорится, что в четверг спецгруппа Вооруженных сил Украины численностью до десяти бойцов совершила попытку проникнуть в ДНР в районе села Новомарьевка. В ходе завязавшейся перестрелки киевские военные потеряли убитыми трех человек и не менее двух ранеными. Со стороны ДНР погиб один боец, еще один ранен, пишет издание «Новороссия».

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный политолог Алексей Мухин спрогнозировал будущее республик Донбасса в случае их окончательного отделения от Украины.