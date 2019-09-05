В Лондоне автомобиль сбил на переходе экс-главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. ДТП или покушение?

В Лондоне автомобиль на пешеходном переходе сбил бывшего руководителя Национального Банка Украины Валерию Гонтареву. Инцидент произошел еще 26 августа. Пострадавшая экс-глава НБУ была сразу госпитализирована с места происшествия. У нее диагностированы серьезные переломы кости стопы.

На следующий день после наезда в одной из британский клиник Гонтареву прооперировали. Но нужна еще операция.

Валерия Алексеевна ждет сейчас вторую операцию, пишут украинские СМИ. Она рассказала, что в настоящее время британская полиция проводит расследование инцидента: произошло дорожно-транспортное происшествие или же покушение.

В Киеве в ночь на 5 сентября неизвестные сожгли автомобиль семья Гонтаревой. Она заявила, что пока находится в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на ее семью произошла атака.

Автомобиль, который облили бензином и подожгли, был зарегистрирована на ее невестку, жену старшего сына банкирши. Ее также зовут Валерия Гонтарева. По мнению экс-главы НБУ, инцидент в Лондоне и сожженный автомобиль в Киеве – звенья одной цепи.



Валерия Гонтарева - председатель Национального Банка Украины в 2014-2018 гг.