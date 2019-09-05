Экс-депутат Рады поведал о проводимом Зеленским скрытом госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент осуществляет в стране скрытый государственный переворот. Такую точку зрения в телевизионном эфире озвучил Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады.

Экс-парламентарий отметил, что, согласно законодательству, на Украине парламентско-президентская форма правления, однако благодаря усилиям Зеленского, концентрирующего власть в своих руках, она становится президентско-парламентской. Шаги главы государства направлены на то, чтобы сделать единственным центром принятия решений его администрацию, заявил Олейник на одной из программ канала «Россия-1».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский дипломат Роман Бессмертный назвал условие Майдана при Владимире Зеленском.