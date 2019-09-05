Путин убежден, что отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются

Президент РФ Владимир Путин убежден, что в будущем отношения между Россией и Украиной полностью нормализуются. Российский лидер сделал такое заявление в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Путин рассказал об обмене задержанными между Россией и Украиной

По мнению Путина, "в исторической перспективе это неизбежно произойдёт". "Будет полная нормализация отношений. Потому что мы — две части одного и того же народа, я об этом многократно говорил", — сказал глава государства о российско-украинских отношениях.

Путин отметил, что сроки, как скоро восстановятся отношения между Москвой и Киевом, в значительной степени будет зависеть от действующего украинского руководства, - передает RT.