Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Российский политический эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

Мухин отметил, что реализация договоренностей оставит ДНР и ЛНР под юрисдикцией Киева. Невыполнение соглашений об урегулировании ситуации окончательно выведет республики из состава Украины. По словам политолога, процитированного sharknews.ru, во случае претворения в жизнь второго сценария ДНР и ЛНР повторят судьбу Приднестровья и будут существовать в виде своеобразного государственного образования с замороженным территориальным конфликтом.

Ранее сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от пуль киевских снайперов.