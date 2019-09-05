Apple решили выпустить бюджетный iPhone

В компании Apple заявили о своих планах выпустить новый бюджетный смартфон. Предполагается, что он заменит собой iPhone SE, который недавно сняли с продаж из-за его морального устаревания.

Специалисты считают, что новый гаджет получит характеристики iPhone 8, но станет гораздо дешевле своего предшественника. Сделать телефон бюджетным помогут более дешевые комплектующие. По словам экспертов, в новой модели OLED-экраны могут быть заменены ЖК-дисплеями с высокой плотностью пикселей. Также многие считают, что очередной смартфон компании Apple получит диагональ в 4,7 дюйма, передаёт ФБА «Экономика сегодня».