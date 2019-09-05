Бывший посол Израиля на Украине назвал украинский язык и государственность выдуманными

Экс-посол Израиля на Украине, который также успел поработать и на территории Российской Федерации, заявил, что украинский язык, как и государственность, являются выдуманными.

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Цви Маген считает, что после распада Советского Союза украинцам пришлось «выдумать» своё государство. Также он отметил, что принятие акта о независимости страны не означает, что государство на самом деле стало независимым, передаёт «Свободная пресса».

«Украине пришлось — нынешней, новой, — пришлось из ничего создавать государство. До этого не было никакой Украины. Это не государственность, у Украины не было государственности, ей пришлось ее выдумывать заново, включая язык», - отметил Маген.