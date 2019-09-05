Бойцы Народной милиции ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от пуль украинских снайперов

Представители миссии ОБСЕ, работающей в Донбассе, избежали обстрела со стороны снайперов Вооруженных сил Украины благодаря действиям бойцов Народной милиции ДНР. Об этом рассказал Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

Как отметил Астрахань на состоявшемся накануне брифинге, в последнее время разведка ДНР фиксирует усиление снайперских обстрелов в районе села Петровское. В одном из случаев под огонь чуть не попали международные наблюдатели. От пуль украинских снайперов представителей ОБСЕ спасли бойцы Народной милиции, проинформировал ее представитель.

Ранее в четверг сообщалось, что отечественный политолог Алексей Мухин объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский боится закончить войну в Донбассе.