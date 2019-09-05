Политолог объяснил, почему Владимир Зеленский боится остановить войну в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский боится остановить вооруженный конфликт в Донбассе. Такую точку зрения озвучил Алексей Мухин, российский политический эксперт.

Как отметил аналитик, которого процитировал портал sharknews.ru, источник страха Зеленского – двойственность сложившейся ситуации. Из слов Мухина следует, что глава государства опасается националистов, выступающих за силовой вариант решения проблемы Донбасса. С другой стороны, Зеленский осознает, что продолжение боевых действий приведет к падению его рейтинга, а экономику страны – к обрушению.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бойцы одного из украинских националистических формирований уничтожили военных непризнанной ДНР во время обстрела под Горловкой.